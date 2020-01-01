Кэшбэк сервис Smarty.sale

Как сэкономить на любой покупке и вернуть часть потраченных денег? Все очень просто! Кэшбэк нужен как раз для того, чтобы вы могли совершать покупки в привычном режиме, при этом возвращая на карту проценты с каждого приобретения.

Что такое кэшбэк?

Само понятие cashback пришло из английского языка, дословно переводится как «деньги назад». Изначально кэшбэк с покупок получали только владельцы кредитных карт, но с развитием интернет-торговли система быстро перекочевала на просторы Сети. По сути, кэшбэк – это возврат части потраченной суммы.

Как работает кэшбэк сервис

У интернет-магазинов огромная конкуренция, реклама уже не работает, поэтому они вынуждены привлекать клиентов с помощью кэшбэк сервисов. Каждый такой сайт выступает посредником между продавцом и покупателем, а за свои услуги получает процент с каждого приобретения. Этим процентом он делится с пользователями, которые возвращают кэшбэк за интернет покупки. То есть деньги вам перечисляет продавец через кэшбэк сервис.

Сashback service – это сайт-агрегатор, где можно найти магазин с интересующими товарами, узнать о скидках и вернуть часть ушедших на покупки денег.

Cashback с интернет-магазинов: кому это выгодно

Свою выгоду получает каждый, ведь магазин обзаводится новыми клиентами, сервис кэшбэк – доходом, а покупатели возвращают часть денег, которые они потратили. Такая система очень удобна в том плане, что человек сразу видит список магазинов, скидки, которые сейчас действуют в этих магазинах, а также может выбрать самый большой кэшбэк.

Что такое cashback для магазинов? Это деньги, которые они бы потратили на рекламу, но могут реализовать с большей выгодой. Согласитесь, клиентов гораздо больше интересует реальная возможность сэкономить, чем надоевшие всем яркие рекламные ролики.

Преимущества использования cash back сервисов

Конечно, главный плюс кэшбэка за покупки – это возвращение реальных денег, которые можно вывести на карту. Кроме того, зарегистрированный пользователь получает:

удобный интерфейс (не нужно разбираться, как вернуть кэшбэк, достаточно просто пары кликов);

дополнительную экономию за счет специальных купонов;

возможность получать кэшбэк даже с товаров, которые уже идут по акции;

Пользователи кэшбэк сервиса Smarty.sale имеют возможность не только экономить на собственных покупках, но и иметь дополнительный источник дохода благодаря реферальной программе. Работает она просто: вы рассказываете друзьям, что такое кэшбэк сервис, они регистрируются и делают покупки с кэшбэком, а вам начисляются дополнительные проценты с их покупок. Больше друзей – больше доход.