Мы - кэшбэк-сервис, на котором вы сэкономите на покупках в любимых интернет-магазинах!
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Как это работает

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Как это работает

Интернет-магазины дают нам вознаграждение за совершенные Вами покупки, а мы большую часть этих средств возвращаем Вам. Все просто!
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  • Всё готово! Ожидайте кэшбэк!

    После зачисления, деньги можно вывести на карту или электронный кошелек

Кэшбэк сервис Smarty.sale

Как сэкономить на любой покупке и вернуть часть потраченных денег? Все очень просто! Кэшбэк нужен как раз для того, чтобы вы могли совершать покупки в привычном режиме, при этом возвращая на карту проценты с каждого приобретения.

Что такое кэшбэк?

Само понятие cashback пришло из английского языка, дословно переводится как «деньги назад». Изначально кэшбэк с покупок получали только владельцы кредитных карт, но с развитием интернет-торговли система быстро перекочевала на просторы Сети. По сути, кэшбэк – это возврат части потраченной суммы.

Как работает кэшбэк сервис

У интернет-магазинов огромная конкуренция, реклама уже не работает, поэтому они вынуждены привлекать клиентов с помощью кэшбэк сервисов. Каждый такой сайт выступает посредником между продавцом и покупателем, а за свои услуги получает процент с каждого приобретения. Этим процентом он делится с пользователями, которые возвращают кэшбэк за интернет покупки. То есть деньги вам перечисляет продавец через кэшбэк сервис.
Сashback service – это сайт-агрегатор, где можно найти магазин с интересующими товарами, узнать о скидках и вернуть часть ушедших на покупки денег.

Cashback с интернет-магазинов: кому это выгодно

Свою выгоду получает каждый, ведь магазин обзаводится новыми клиентами, сервис кэшбэк – доходом, а покупатели возвращают часть денег, которые они потратили. Такая система очень удобна в том плане, что человек сразу видит список магазинов, скидки, которые сейчас действуют в этих магазинах, а также может выбрать самый большой кэшбэк.
Что такое cashback для магазинов? Это деньги, которые они бы потратили на рекламу, но могут реализовать с большей выгодой. Согласитесь, клиентов гораздо больше интересует реальная возможность сэкономить, чем надоевшие всем яркие рекламные ролики.

Преимущества использования cash back сервисов

Конечно, главный плюс кэшбэка за покупки – это возвращение реальных денег, которые можно вывести на карту. Кроме того, зарегистрированный пользователь получает:

  • удобный интерфейс (не нужно разбираться, как вернуть кэшбэк, достаточно просто пары кликов);
  • дополнительную экономию за счет специальных купонов;
  • возможность получать кэшбэк даже с товаров, которые уже идут по акции;
Пользователи кэшбэк сервиса Smarty.sale имеют возможность не только экономить на собственных покупках, но и иметь дополнительный источник дохода благодаря реферальной программе. Работает она просто: вы рассказываете друзьям, что такое кэшбэк сервис, они регистрируются и делают покупки с кэшбэком, а вам начисляются дополнительные проценты с их покупок. Больше друзей – больше доход.

Как получить кэшбэк

У вас есть несколько способов получить кэшбэк с онлайн покупок. Для начала вы проходите простую процедуру регистрации (можно даже привязать аккаунт в любой соцсети), затем выбираете один из вариантов:

  • прямо с сайта переходите в магазин и делаете покупки;
  • скачиваете плагин для любого браузера и активируете его, когда нужно приобрести нужный товар;
  • скачиваете мобильное приложение и с него переходите в магазины.
Какой бы способ вы ни выбрали, деньги станут доступны к выводу не сразу: в этот же день заказ отразится в личном кабинете, а через примерно 30 дней сумма будет доступна к выводу. Это необходимо, чтобы сервис успел получить подтверждение от магазина о том, что вы не отменили покупку или не вернули товар.

Как вывести деньги

Самый выгодный кэшбэк – тот, который позволяет выводить реальные деньги, а не сомнительные бонусы, которые можно потратить далеко не во всех магазинах. У клиентов Смарти Сейл есть возможность вывести деньги на:

  • карту любого банка;
  • электронный кошелек;
  • счет мобильного телефона.
Деньги зачисляются быстро и без комиссии, именно поэтому мы всегда занимаем лидирующие места в ТОПах кэшбэк сервисов.

Почему выбирают нас

На фоне сотен сервисов мы выделяемся за счет нескольких преимуществ, главное из которых – возможность вывести любую сумму от 5 рублей! Согласитесь, ждать, когда на счету накопится 500 или 1000 рублей не очень приятно, многие перестают пользоваться кэшбэк сайтами, ведь с небольших покупок процент идет соответствующий и копится довольно долго. У смарти сейл другая политика! Наши клиенты выводят любые суммы. Мы – лучший кэшбэк для тех, кто не хочет месяцами ждать возможности получить свои деньги. Кроме того, наши клиенты:

  • могут получать кэшбэк с покупок в более чем 2200 онлайн-магазинах;
  • возвращают максимальный кэшбэк до 50% от стоимости товара;
  • при выводе денег не платят комиссии;
  • могут воспользоваться специальными скидками и купонами.
Какой кэшбэк лучше? Более миллиона наших клиентов уверены, что это Smarty.sale.

Как это работает?
Кэшбэк - возврат части средств от совершенных покупок.
Суть заключается в том, что интернет-магазины дают нам вознаграждение за совершенные Вами покупки. А мы, большую часть этих средств, возвращаем Вам.
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