Кэшбэк сервис Smarty.sale

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Огромное количество популярных магазинов с кэшбэком
Перейдите в магазин с нашего сайта или мобильного приложения и совершите покупку
После зачисления, деньги можно вывести на карту или электронный кошелек
Как сэкономить на любой покупке и вернуть часть потраченных денег? Все очень просто! Кэшбэк нужен как раз для того, чтобы вы могли совершать покупки в привычном режиме, при этом возвращая на карту проценты с каждого приобретения.
Само понятие cashback пришло из английского языка, дословно переводится как «деньги назад». Изначально кэшбэк с покупок получали только владельцы кредитных карт, но с развитием интернет-торговли система быстро перекочевала на просторы Сети. По сути, кэшбэк – это возврат части потраченной суммы.
У интернет-магазинов огромная конкуренция, реклама уже не работает, поэтому они вынуждены привлекать клиентов с помощью кэшбэк сервисов.
Каждый такой сайт выступает посредником между продавцом и покупателем, а за свои услуги получает процент с каждого приобретения. Этим
процентом он делится с пользователями, которые возвращают кэшбэк за интернет покупки. То есть деньги вам перечисляет продавец через
кэшбэк
сервис.
Сashback service – это сайт-агрегатор, где можно найти магазин с интересующими товарами, узнать о скидках и вернуть часть ушедших на покупки денег.
Свою выгоду получает каждый, ведь магазин обзаводится новыми клиентами, сервис кэшбэк – доходом, а покупатели возвращают часть
денег, которые они потратили. Такая система очень удобна в том плане, что человек сразу видит список магазинов, скидки, которые
сейчас действуют в этих магазинах, а также может выбрать самый большой кэшбэк.
Что такое cashback для магазинов? Это деньги, которые они бы потратили на рекламу, но могут реализовать с большей выгодой. Согласитесь, клиентов гораздо больше интересует реальная возможность сэкономить, чем надоевшие всем яркие рекламные ролики.
Конечно, главный плюс кэшбэка за покупки – это возвращение реальных денег, которые можно вывести на карту. Кроме того, зарегистрированный пользователь получает:
У вас есть несколько способов получить кэшбэк с онлайн покупок. Для начала вы проходите простую процедуру регистрации (можно даже привязать аккаунт в любой соцсети), затем выбираете один из вариантов:
Самый выгодный кэшбэк – тот, который позволяет выводить реальные деньги, а не сомнительные бонусы, которые можно потратить далеко не во всех магазинах. У клиентов Смарти Сейл есть возможность вывести деньги на:
На фоне сотен сервисов мы выделяемся за счет нескольких преимуществ, главное из которых – возможность вывести любую сумму от 5 рублей! Согласитесь, ждать, когда на счету накопится 500 или 1000 рублей не очень приятно, многие перестают пользоваться кэшбэк сайтами, ведь с небольших покупок процент идет соответствующий и копится довольно долго. У смарти сейл другая политика! Наши клиенты выводят любые суммы. Мы – лучший кэшбэк для тех, кто не хочет месяцами ждать возможности получить свои деньги. Кроме того, наши клиенты:
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